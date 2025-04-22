Samsung научится предсказывать поломки гаджетов

Корпорация Samsung представила функцию AI Pre-Care Notification, которая может предсказать сроки выхода из строя бытовой техники. На это обратило внимание издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Технология, доступной пользователям бытовой техники Samsung, работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система анализирует порядок использования устройства и его текущее состояние. На основе этих данных нейросеть может предсказать, когда аппарату потребуется техническая поддержка или он сломается.

В качестве примера в компании привели холодильник Samsung - функция AI Pre-Care Notification может рассказать о будущих поломках бытовой техники, определить уровень хладагента, посоветовать пользователю обратиться в сервисный центр. Потребитель будет получать уведомления о состоянии техники через приложение SmartThings.

В настоящий момент новая функция работает с фирменными кондиционерами, воздухоочистителями, холодильниками, посудомоечными машинами, сушилками, индукционными плитами, микроволновыми печами, роботами-пылесосами, стиральными машинами. AI Pre-Care Notification доступна пользователям подписочного сервиса AI Subscription Club.