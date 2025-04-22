https://news.day.az/society/1746761.html

Несколько дорог в Баку закрываются на ремонт - ФОТО

В Баку продолжаются дорожные работы, из-за которых в ряде районов столицы временно ограничено движение автотранспорта. Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. Ограничения введены на следующих участках дорог: