https://news.day.az/society/1746761.html Несколько дорог в Баку закрываются на ремонт - ФОТО В Баку продолжаются дорожные работы, из-за которых в ряде районов столицы временно ограничено движение автотранспорта. Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. Ограничения введены на следующих участках дорог:
Несколько дорог в Баку закрываются на ремонт - ФОТО
В Баку продолжаются дорожные работы, из-за которых в ряде районов столицы временно ограничено движение автотранспорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
Ограничения введены на следующих участках дорог:
- - перекресток проспекта Бабека и улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе (рядом с торговым центром);
- - пересечение улиц Гасана Алиева и Ашуга Молла Джумы в Наримановском районе - вплоть до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли. В обоих направлениях движение затруднено из-за текущего ремонта.
Дополнительно ремонтные работы проводятся:
- - на улице Ахмеда Раджабли от кольца напротив ресторана "Шеки" в направлении станции метро "Нариманов";
- - на улице Алияра Алиева - в сторону проспекта Зии Буниятова;
- - на пересечении шоссе Бадамдар и улицы Азиза Незерова (Сабаильский район);
- - также на Бадамдарском шоссе в направлении центра города, вблизи Caspian International Hospital.
Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные пробки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре