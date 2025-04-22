Теракт в Индии

В Индии произошел крупный теракт. Не менее 27 мирных жителей застрелены в Южном Кашмире террористами, передает Day.Az.

Боевики открыли огонь по туристической группе в долине Байсаран близ Пахальгама, штат Джамму и Кашмир. Официальные лица называют это худшим нападением на гражданских лиц за последние годы.

Премьер-министр Индии Моди осудил теракт и пообещал ответные меры. Индийские вооруженные силы, включая подразделение сил специального назначения, начали операцию по преследованию террористов.