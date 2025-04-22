https://news.day.az/society/1746793.html В католической церкви Святой Марии в Баку открыта книга соболезнований в связи со смертью Папы Римского БАКУ /Trend/ - В католической церкви Святой Марии в городе Баку открыта книга соболезнований в связи со смертью Папы Римского. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджане. Оставить запись в книге соболезнований можно с 22 по 26 апреля
В католической церкви Святой Марии в Баку открыта книга соболезнований в связи со смертью Папы Римского
В католической церкви Святой Марии в городе Баку открыта книга соболезнований в связи со смертью Папы Римского.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджане.
Оставить запись в книге соболезнований можно с 22 по 26 апреля включительно - с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
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