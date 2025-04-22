В Азербайджане расширяются права потребителей

Расширяется право потребителей на получение информации о товаре (работе, услуге).

Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О рекламе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно предлагаемому изменению, товары, для производства (реализации) которых требуется лицензирование или сертификация, будут рекламироваться только при наличии соответствующих подтверждающих документов. В этом случае в рекламе должен быть указан номер лицензии и (или) сертификата, дата его выдачи и наименование органа, его выдавшего. В случае невозможности указания этой информации в силу специфики рекламодателя, следует сообщить о наличии соответствующей лицензии и (или) сертификата и создать условия для ознакомления потребителя рекламы с соответствующей информацией.

Согласно действующему законодательству, реклама товаров, производство (реализация) которых лицензируется и сертифицируется, допускается только при наличии соответствующих подтверждающих документов. В этом случае в объявлении необходимо указать номер лицензии и сертификата, дату выдачи и название выдавшего органа.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.