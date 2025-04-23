Эрдоган анонсировал новые шаги тюркских стран в рамках совместного сотрудничества

"Турция, Пакистан, Азербайджан и другие тюркские государства предпримут новые шаги в рамках совместного сотрудничества".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом.

Эрдоган подчеркнул, что между Турцией и Пакистаном есть понимание по всем направлениям, его страна намерена углубить сотрудничество с Пакистаном в сфере торговли, оборонной промышленности и других сферах.