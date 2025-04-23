https://news.day.az/world/1746973.html Эрдоган анонсировал новые шаги тюркских стран в рамках совместного сотрудничества "Турция, Пакистан, Азербайджан и другие тюркские государства предпримут новые шаги в рамках совместного сотрудничества". Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом.
Эрдоган анонсировал новые шаги тюркских стран в рамках совместного сотрудничества
"Турция, Пакистан, Азербайджан и другие тюркские государства предпримут новые шаги в рамках совместного сотрудничества".
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом.
Эрдоган подчеркнул, что между Турцией и Пакистаном есть понимание по всем направлениям, его страна намерена углубить сотрудничество с Пакистаном в сфере торговли, оборонной промышленности и других сферах.
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