https://news.day.az/officialchronicle/1746655.html Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием.
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.
Глава государства отметил, что активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений.
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