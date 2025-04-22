https://news.day.az/society/1746869.html Спрогнозировано будущее Каспийского моря Согласно исследованиям казахстанских ученых, уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2050 году может приблизиться к отметке минус 33 метра. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов этой страны Мансур Ошурбаев.
Спрогнозировано будущее Каспийского моря
Согласно исследованиям казахстанских ученых, уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2050 году может приблизиться к отметке минус 33 метра.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов этой страны Мансур Ошурбаев.
"Снижение уровня моря до отметки минус 28,5 метров, судя по истории Каспия, уже является критическим как для его экосистемы, так и морского хозяйства", - отметил он.
В связи с этим, для изучения причин и последствий обмеления водоема в прошлом году был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря.
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