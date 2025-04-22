Спрогнозировано будущее Каспийского моря

Согласно исследованиям казахстанских ученых, уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2050 году может приблизиться к отметке минус 33 метра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов этой страны Мансур Ошурбаев.

"Снижение уровня моря до отметки минус 28,5 метров, судя по истории Каспия, уже является критическим как для его экосистемы, так и морского хозяйства", - отметил он.

В связи с этим, для изучения причин и последствий обмеления водоема в прошлом году был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря.