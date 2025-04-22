https://news.day.az/unusual/1746912.html Песчаная буря в Мексике потрясла пассажиров самолета - ВИДЕО Только посмотрите на эту внушительную мощь природы. Масштабная песчаная буря в Мексике с борта пассажирского самолета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео, снятом из окна, видно, как песчаная буря охватывает огромную территорию, создавая впечатляющий и одновременно пугающий пейзаж.
Песчаная буря в Мексике потрясла пассажиров самолета - ВИДЕО
Только посмотрите на эту внушительную мощь природы. Масштабная песчаная буря в Мексике с борта пассажирского самолета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео, снятом из окна, видно, как песчаная буря охватывает огромную территорию, создавая впечатляющий и одновременно пугающий пейзаж. Такой природный феномен поразил как пассажиров, так и экипаж, заставив их осознавать всю мощь стихии.
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