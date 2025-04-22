Песчаная буря в Мексике потрясла пассажиров самолета

Только посмотрите на эту внушительную мощь природы. Масштабная песчаная буря в Мексике с борта пассажирского самолета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео, снятом из окна, видно, как песчаная буря охватывает огромную территорию, создавая впечатляющий и одновременно пугающий пейзаж. Такой природный феномен поразил как пассажиров, так и экипаж, заставив их осознавать всю мощь стихии.