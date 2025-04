Пакистанский журналист Малик Аюб Сумбал находится с визитом в Азербайджане

Международный обозреватель китайского Центрального телевидения (CCTV), политический аналитик Малик Аюб Сумбал посетил Азербайджан.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет Азербайджана.

Было отмечено, что пакистанский журналист посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив к ней цветы. Посетив Аллею шехидов и II Аллею почетного захоронения, он почтил память шехидов.

В рамках визита журналист побывал в Шуше, Ханкенди и Агдаме. Малик Аюб Сумбал посетил в Шуше особняк Мехмандарова, мечеть Юхары Говхар Ага, расстрелянные памятники, родник "Хан гызы", мавзолей Вагифа, Джидыр дюзю. Ему была предоставлена информация о проводимых в городе строительных работах.

В Ханкенди Малик Аюб Сумбал посетил Карабахский университет и близко ознакомился с деятельностью высшего учебного заведения. Затем он побывал в Аскеранской крепости, возведенной в XVIII веке по указанию правителя Карабаха Панахали хана и считающейся ярким образцом азербайджанской архитектуры. Журналисту рассказали об истории крепости.

Сумбал посетил могилу Хуршидбану Натаван в Агдамском комплексе Имарет, Джума-мечеть. Также он стал свидетелем реставрационных и восстановительных работ, проводимых в селе Сарыджалы.

В рамках визита в Азербайджан журналист побывал в Государственном комитете по работе с диаспорой, встретился с молодыми волонтерами и сотрудниками. Делясь впечатлениями о поездке в Карабах, он высоко оценил проводимые в регионе восстановительные и строительные работы.

На встрече Сумбал ответил на вопросы молодежи. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Журналист отметил, что деятельность волонтеров вносит большой вклад в развитие общества и поддерживает устойчивое развитие.

Отметим, что Малик Аюб Сумбал является автором книги "Tovuz to Karabakh: A Comprehensive Analysis of War in South-Caucasus" ("От Товуза до Карабаха: всесторонний анализ войны на Южном Кавказе"). Его статья о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие современного Азербайджана была опубликована на сайте известного итальянского мозгового центра "Il Nodo di Gordio".