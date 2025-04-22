В Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета" состоялась информационная сессия для представителей СМИ

22 апреля Институт права и прав человека совместно с Агентством развития медиа Азербайджанской Республики в рамках "Года Конституции и суверенитета" организовали информационную сессию для представителей ряда медиа-структур.

Как передает Day.Az, сессия на тему "Конституция как высший правовой документ: гарантия основных прав и свобод человека в Конституции Азербайджанской Республики" прошла с участием 27 представителей СМИ.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правления Института Вафаддин Ибаев. Он рассказал об эффективном сотрудничестве между Институтом и Агентством развития медиа, также ознакомил журналистов с ресурсами и инициативами Института, которые могут быть полезны в их профессиональной деятельности.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении рассказал об основных задачах, стоящих перед СМИ в рамках "Года Конституции и суверенитета".

По его словам, одной из главных миссий СМИ в этот период является всестороннее и доступное донесение до общества информации о правах и свободах граждан, а также основных конституционных принципах.

Н.Мамедли подчеркнул значимость СМИ как надежной и объективной платформы в продвижении демократических ценностей.

Инструкторы-эксперты Института Зумруд Ализаде и Гейдар Гасан оглу Алиев выступили с обширной презентацией о сущности прав человека, основных правах, закрепленных в Конституции и международных защитных механизмах. Наряду с этим обсуждались вопросы, связанные с образованием, трудом, жильем, свободой творчества, использованием родного языка, гражданскими и политическими правами, закрепленными в Конституции.

Информационная сессия завершилась взаимным обменом мнениями и ответами на вопросы участников.