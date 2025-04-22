Азербайджан на Всемирных выставках EXPO: от эволюции культурной дипломатии к устойчивому будущему, от Ганновера до Осаки

На протяжении двух с лишним десятилетий участие Азербайджана в международных выставках EXPO стало славной традицией, отражающей трансформацию страны - от представления богатого культурного наследия к демонстрации устойчивого развития, инноваций и открытости миру. При этом история участия Азербайджана на EXPO - это не просто экспозиции и павильоны, это история эволюции национальной идентичности, стремления к открытому диалогу и устойчивому будущему, путь формирования зрелой модели культурной дипломатии и национального имиджа, обеспечивая идеологическую и эстетическую направленность на глобальной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, от Ганновера до Осаки Азербайджан уверенно демонстрирует способность интегрировать традиции, технологии и стратегическое мышление в единое культурное послание миру, создавая мощный инструмент международной репутации

В чем же заключен главный смысл, посыл и необходимость участия в подобных крупномасштабных проектах?

В первую очередь, Всемирная выставка Expo - международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений, актуальной в наше время экологической сферы и культурной дипломатии. Expo проводится в различных крупных городах мира с 1831 года, экспозиции представлены на протяжении шести месяцев и собирают многомиллионную аудиторию.

Азербайджан стабильно демонстрирует активную культурную, экологическую и дипломатическую позицию на всемирных выставках EXPO, превращая национальные павильоны не только в витрины страны, но и в мощные инструменты "мягкой силы". Сравнение участия на различных EXPO позволяет проследить, как трансформировалась стратегия представления страны и какую ключевую роль в этом процессе играет Центр Гейдара Алиева.

В 2000 году Азербайджан впервые был представлен на EXPO в Ганновере (Германия), в которой приняло участие 180 стран и посетило 18 миллионов человек. Тематика выставки "Человечество, природа и технологии" задала тон и для экспозиции "Традиции и культура". Азербайджан подчеркнул богатое культурное наследие, традиционные ремесла и музыку, тем самым заявив о себе как о стране с уникальной историей и идентичностью.

В Айти (Япония) в 2005 году Азербайджан продолжил тему природы, приняв участие в EXPO под девизом "Мудрость природы". В выставке приняли участие 118 стран и посетило 22 миллиона человек. Наша экспозиция "Гармония природы и культуры" акцентировала внимание на биоразнообразии страны и необходимости его сохранения. Это стало предвестием более глубокого экологического подхода в следующих участиях страны.

В 2010 году в Шанхае (Китай) выставка прошла под девизом "Лучший город - лучшая жизнь". В EXPO приняли участие более 190 стран и посетило свыше 73 миллионов человек. Азербайджан сделал акцент на современное градостроительство и экологически устойчивые проекты. Экспозиция "Устойчивое развитие городов" демонстрировал достижения в области урбанистики, архитектуры и технологического прогресса, подчеркивая переход от традиций к инновациям.

Настоящий прорыв произошёл в Милане (Италия) в 2015 году, проводимой под девизом "Накормим планету, накопим энергию для жизни". Павильон "Азербайджан: сокровищница биоразнообразия", созданный на территории площадью около 2000 кв.м., стал настоящей жемчужиной выставки - в прямом и переносном смысле. Это было четырёхэтажное пространство с тремя биосферами, ставшее визуальной метафорой гармонии природы и культуры. Каждый этаж раскрывал разные аспекты национальной идентичности: от звуков и ландшафтов до вкусов традиционной кухни. Особенно выделялся Парк биоразнообразия IDEA, акцентировавший внимание на экологических инициативах страны. Причем, из участвовавших на выставке 145 стран лишь 54, в том числе Азербайджан, представили собственные национальные павильоны. Правительство Италии назвало павильон Азербайджана "Миланской жемчужиной", который был также удостоен награды за экологичный дизайн и признан самым красивым в своей категории. За шесть месяцев выставку Milan Expo 2015 всего посетили свыше 23 миллионов человек, а павильон Азербайджан - свыше 3 миллионов 250 тысяч человек!

Этот успех во многом связан с ценностями, продвигаемыми Фондом Гейдара Алиева, чья эстетика и философия устойчивого развития отчетливо прослеживались в концепции павильона.

В Дубае (ОАЭ) -2020 (в связи с коронавирусом перенесена на 2021-2022 годы) выставка была организована по теме "Соединяя умы, создавая будущее", собрала 193 стран и более 23 миллионов посетителей. Азербайджан снова удивил и оказался в числе лидеров! Павильон под названием "Семена будущего", стал одним из самых посещаемых - 2,5 миллиона гостей! Тематика продемонстрировала смелый переход от визуальной экспозиции к идеологическому посылу: устойчивое будущее возможно через развитие человеческого капитала и культурный диалог. При этом, особое внимание уделялось восстановлению освобождённых территорий и раскрытию национальной идентичности через призму современности. Павильон был признан "Лучшим средним павильоном" и "Лучшим тематическим павильоном" по версии мирового издания Exhibitor. Презентации, концерты, выставки и деловые встречи сделали павильон не только культурным, но и деловым центром. Центр Гейдара Алиева вновь выступил значимым участником мирового проекта, не только обеспечив визуальную преемственность, но и придав проекту философскую глубину.

В этом году Азербайджан продолжил тему природы, приняв участие в EXPO в Осаке (Япония), проходящей с темой "Проектирование будущего общества для нашей жизни" с участием 165 стран и ожидающимся посещение в 28 миллионов гостей. Павильон представлен под концепцией "Семь мостов устойчивости". Эта идея вдохновлена поэмой Низами Гянджеви "Семь красавиц" и соединяет культурное наследие, принципы устойчивости и инновационные решения. Мосты символизируют открытый диалог, многообразие, доверие, творчество, технологии, устойчивость и инклюзивность. Выставка открылась на днях, 17 апреля, но павильон Азербайджана сразу же вызвал большой интерес посетителей. Более того, согласно изданию Architecture & Design, павильон Азербайджана вошел в ТОП-10 самых красивых павильонов выставки. Концепция павильона вдохновлена ​​поэмой "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Участие Азербайджана в EXPO 2025 в Осаке обещает стать новым этапом в культурной дипломатии страны. В этом проекте Центр Гейдара Алиева выступает ключевым куратором концепции и реализации павильона, а также стратегическим координатором всех культурных программ.

Таким образом, участие в EXPO 2025 является не только продолжением успешной линии связующего звена между культурой и прогрессом, но и вкладом в международное восприятие Азербайджана как страны идей, истории и будущего.