Жюри «Оскара» впервые обязали смотреть все фильмы перед голосованием

Американская академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила голосования перед предстоящей 98-й церемонией вручения премии "Оскар".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Variety.

Теперь члены киноакадемии будут обязаны просматривать все номинированные фильмы в категории, чтобы принять участие в заключительном этапе голосования. До 2025 года такого правила не существовало.

Сообщается, что проверка будет осуществляться с помощью стриминговой платформы Academy Screening Room, которая доступна только членам киноакадемии. Если картина была просмотрена на кинофестивале или частном мероприятии, этот факт придется подтвердить, заполнив специальную форму с указанием даты и места. По данным издания, раньше такой процесс проверки касался только короткометражных фильмов, а также номинантов в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший анимационный фильм". Теперь он будет применяться ко всем категориям.

Голосование за номинантов 98-й премии "Оскар" продлится с 12 по 16 января 2026 года. Его итоги будут озвучены 22 января. Финальное голосование для определения победителей начнется 26 февраля и закончится 5 марта, а 15 марта состоится церемония награждения.