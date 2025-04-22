Новая пошлина США может шокировать рынок

В США пошлина на импортные солнечные панели составит 3521 процент.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о поставках этой продукции из четырех государств Юго-Восточной Азии: Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Как показало расследование, инициированное еще во времена президентства Джо Байдена, производители в этих странах получали несправедливую выгоду от государственных субсидий и продавали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости.

Предполагается, что хотя от таких мер и выиграют американские производители солнечных батарей, большой урон понесут производители возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на недорогие иностранные поставки.