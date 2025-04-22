Иран ведет переговоры с Азербайджаном об импорте электроэнергии

Иран ведет переговоры с Азербайджаном об импорте 140 мегаватт электроэнергии в летний период 2025 года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Управления внешней торговли электроэнергией иранской компании TAVANIR Мехрдад Эглими.

Помимо этого, в центре внимания находится подписание нового дополнительного соглашения по импорту электроэнергии в летний период 2025 года.

Эглими отметил, что азербайджанская сторона положительно восприняла предложение провести в Баку совещание с целью изучения возможности подключения электрической сети между Ираном, Азербайджаном и Россией. В центре внимания находится ускорение технических работ и оценка возможностей с целью принятия серьезных шагов в этом направлении.

Напомним, что Иран, Азербайджан и Россия работают над созданием энергетического коридора Север-Юг, целью которого является синхронизация электрических сетей трех стран. Необходимые проектные работы выполнила иранская компания Monenko.