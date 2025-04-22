Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Как сообщалось, 22 апреля был продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

На открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им самим адвокатом, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

На процессе также были обнародованы заключения судебно-медицинской экспертизы в связи с потерпевшими.

Очередное заседание суда назначено на 29 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.