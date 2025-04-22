Во Франции зафиксировано крупнейшее наводнение за 30 лет

Во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны небывалые более чем за 30 лет наводнениями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"‎В ночь на вторник повышение уровня воды в реке Иль в регионе Перигё составило 3,43 метра, это самый высокий показатель с 1993 года", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что наводнения начались в результате обильных дождей, которые прошли на пасхальных выходных. Несколько рек вышли из берегов.

По словам первого заместителя мэра Перигё Эмерика Лавитолы, властям пришлось запустить кризисную группу и задействовать различные службы и силы безопасности для наблюдения за ситуацией и оказания помощи населению в случае необходимости.