Международный день джаза в Баку отметят в ритме свободы и вдохновения

Каждый год 30 апреля весь мир замирает под звуки саксофона, фортепиано и ударных, чтобы отметить Международный день джаза - праздник, который с 2012 года объединяет страны, народы и сердца. Провозглашённый ЮНЕСКО, этот день стал настоящим гимном миру, свободе и импровизации, сообщает Day.Az.

Азербайджан - в числе участников! И не просто участников - а хозяев грандиозного музыкального события! Главная сцена - Центр Гейдара Алиева. Гвоздь программы: концерт с участием звёзд мирового и отечественного джаза!

На сцену выйдут:

Charenee Wade - американская джаз-дива с потрясающим вокалом и George Melikishvili из Грузии - мастер настроения и грува.

И, конечно, наши:

-народный артист Салман Гамбаров и Bakustic Jazz

-заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Севда Алекперзаде, Тофиг Джаббаров, Руслан Гусейнов, Искендер Алескеров

-а также яркие голоса и ритмы от Сабины Гаджиевой, Фирудина Гамидова, Ильхамы Гасымовой.

Особое настроение задаст эстрадно-симфонический оркестр Государственного Театра песни имени Рашила Бейбутова под управлением дирижера и пианиста Эльбея Мамедзаде. Ведущий вечера - заслуженный работник культуры Рахиб Азери, который точно задаст правильный темп!

Джаз - это не просто музыка. Это язык, на котором говорит душа. Это когда импровизация становится искусством, а эмоции - мелодией. Услышь джаз - почувствуй свободу!

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-international-jazz-day-2025/147229

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