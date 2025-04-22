USAID ликвидируют

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о реформе внешнеполитического ведомства, которая прежде всего заключается в сокращении и оптимизации ряда структур.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепа.

Рубио заявил, что внешнеполитическое ведомство США страдает от системы, "где все занимает слишком много времени, стоит слишком много денег, привлекает слишком много людей и очень часто заканчивается тем, что американский народ не получает желаемого результата".

"Именно поэтому я инициирую широкую реорганизацию Госдепартамента, чтобы решить проблему постоянного роста бюрократии, дублирования функций и контроля со стороны групп интересов, которые искалечили американскую внешнюю политику", - анонсировал он.

Госсекретарь не раскрыл всех подробностей реформы, но назвал отдельные из ее элементов.

Среди прочего, структура Госдепа будет реорганизована по региональному принципу, а структурные подразделения и программы, "не соответствующие основным национальным интересам Америки", будут ликвидированы.

Рубио в качестве примера привел Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа, которое назвал средством мести "лидерам антилевацкого движения в таких странах, как Польша, Венгрия и Бразилия", и Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции, которое якобы способствовало нелегальной миграции в США.

Отдельно госсекретарь упомянул Агентство США по международному развитию (USAID), которое будет ликвидировано, а его функции - переданы новому координатору по вопросам внешней помощи и гуманитарных вопросов.