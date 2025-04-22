https://news.day.az/world/1746936.html Стоимость биткоина достигла нового рекорда В ходе торгов стоимость биткоина впервые с 7 марта 2025 года превысила 90 000 долларов. Как передает Day.Az, по данным платформы Binance, на момент 17:41 по бакинскому времени криптовалюта подорожала на 2,98% и достигла 90 092 долларов.
Стоимость биткоина достигла нового рекорда
В ходе торгов стоимость биткоина впервые с 7 марта 2025 года превысила 90 000 долларов.
Как передает Day.Az, по данным платформы Binance, на момент 17:41 по бакинскому времени криптовалюта подорожала на 2,98% и достигла 90 092 долларов. К 17:56 по бакинскому времени рост замедлился, и цена биткоина составила 89 977 долларов, увеличившись на 2,85%.
Биткоин - это децентрализованная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн, которая может "добываться" любым пользователем системы, создающим новые блоки.
Эмиссия биткоинов ограничена, и на сегодняшний день большинство из них уже "добыто".
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