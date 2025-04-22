Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с COVID-19 в Баку

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19) в Баку.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, срок выплаты срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, продлен до 1 июля 2025 года.

Кроме того, другим постановлением Кабинета министров продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19) пациентам в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Согласно решению, срок выплаты указанных надбавок продлен до 1 июля 2025 года.

До этого срок выплаты данных надбавок был установлен до 1 апреля 2025 года.