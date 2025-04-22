Автор: Зульфугар Ибрагимов

Правящая партия Грузии инициировала пакет поправок в законодательство под общим названием "О международной защите". Как сообщают российские СМИ, "поправки позволят грузинским властям беспрепятственно выдавать другим государствам разыскиваемых граждан, быстрее решать вопросы экстрадиции либо вообще не допускать в Грузию деятелей, критикующих правительства своих стран". После изменений, внесенных в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в этих документах появятся пункты о выдворении иностранцев и запрете на въезд. Отметим, что поправки вносятся по инициативе МВД.

Хотя либеральные медиа разных стран уже затачивают ножи, готовясь к атаке на Тбилиси в связи с поправками (которые, вообще-то, являются внутренним делом Грузии и никого не касаются), на самом деле грузинская сторона, наконец, сделала шаг к избавлению от статуса проходного двора. Прежде эта страна была превращена западными опекунами в некое убежище для различного рода отщепенцев и преступников, под предлогом "политического преследования" оседавшими в Грузии, ведя работу против своих стран отсюда. Евросоюз, размахивая перед носом Грузии недостижимой морковкой, превратил страну в некую "свободную зону", только не для экономического сотрудничества, а для оседания нездоровых элементов. Прежние власти страны, дабы не ссориться с опекунами и не разрушать свой "европейский выбор", были вынуждены открывать двери кому попало. Лица, ведущие антигосударственную деятельность в своих странах, оседали в Грузии и создавали неприятный фон в ее отношениях с соседями.

Как известно, немало одиозных лиц из Азербайджана в свое время перебрались в Грузию и активно занимались там антиазербайджанской пропагандой. Западные грантодатели поддерживали эту ситуацию, не имея возможности подкармливать своих питомцев на территории Азербайджане. Эта ситуация поддерживалась не столько самой грузинской стороной, которой не было выгодно портить отношения с Баку, сколько ее западными покровителями.

Теперь, когда Тбилиси удалось вырваться из-под внешнего влияния, приоритетом для него стали не эфемерные прожекты Евросоюза, а хорошие отношения с соседями.

Сообщается, что поправками увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушающих правила пребывания на территории Грузии. Будет упрощена процедура высылки иностранцев, незаконно находящихся в стране - нарушивших сроки пребывания либо совершивших правонарушения. Что касается вопроса предоставления убежища, то теперь он может решаться и на границе. То есть иностранца могут развернуть уже на погранпункте, и оспаривать это решение он не сможет.

Комментаторы от либеральных СМИ всполошились, обвиняя "Грузинскую месту" в "сдаче демократии". Не страдающие же излишним либерализмом медиа просто констатируют факт: Грузия больше не хочет служить средством для атак против своих соседей. Для нее важнее не европейские миражи, а то, чтобы в отношениях с друзьями и партнерами не было таких червоточин, как... Впрочем, не будем называть имена. Они и так известны.