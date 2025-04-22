Названа дата церемонии «Оскар»

Следующая церемония американской кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года.

Как передает Day.Az, это будет 98-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии. Она начнется в воскресенье.



Победители последней премии "Оскар" стали известны 2 марта 2025 года. Награду получил в том числе фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

"Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 г. носил название "Кодак"). Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.