https://news.day.az/society/1746694.html

Массовое отравление в Гяндже

В Гяндже произошел случай отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 5 человек госпитализированы с диагнозом отравление. Им была оказана неотложная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что отравление произошло в результате употребления пищи. Ведется расследование.