Массовое отравление в Гяндже

В Гяндже произошел случай отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 5 человек госпитализированы с диагнозом отравление.

Им была оказана неотложная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что отравление произошло в результате употребления пищи.

Ведется расследование.