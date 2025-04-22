https://news.day.az/society/1746694.html Массовое отравление в Гяндже В Гяндже произошел случай отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 5 человек госпитализированы с диагнозом отравление. Им была оказана неотложная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что отравление произошло в результате употребления пищи. Ведется расследование.
Массовое отравление в Гяндже
В Гяндже произошел случай отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 5 человек госпитализированы с диагнозом отравление.
Им была оказана неотложная медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что отравление произошло в результате употребления пищи.
Ведется расследование.
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