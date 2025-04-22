https://news.day.az/world/1746676.html Пезешкиан раскрыл, при каком условии возможна сделка Ирана с США Иран готов достичь соглашения с США по своей ядерной программе при условии учета его национальных интересов. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ирана Махмуд Пезешкиан на встрече с губернаторами регионов страны.
Пезешкиан раскрыл, при каком условии возможна сделка Ирана с США
Иран готов достичь соглашения с США по своей ядерной программе при условии учета его национальных интересов.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ирана Махмуд Пезешкиан на встрече с губернаторами регионов страны.
"Что касается переговоров с США, то мы готовы к соглашению в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов", - сказал Пезешкиан.
Президент Ирана добавил, что если Вашингтон откажется договариваться на равных условиях, Тегеран пойдет своим путем.
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