https://news.day.az/world/1746795.html Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО После недавнего эмоционального выступления премьер-министра Никола Пашиняна, в парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой. Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей.
Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО
После недавнего эмоционального выступления премьер-министра Никола Пашиняна, в парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой.
Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей.
Отмечается, что драка началась после того, как кочаряновская фракция "Армения" заявила о внесении законопроекта о криминализации отрицания т.н. "геноцида армян".
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