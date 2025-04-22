Мордобой в парламенте Армении

После недавнего эмоционального выступления премьер-министра Никола Пашиняна, в парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой.

Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей.

Отмечается, что драка началась после того, как кочаряновская фракция "Армения" заявила о внесении законопроекта о криминализации отрицания т.н. "геноцида армян".