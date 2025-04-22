АдГ возглавила рейтинг политических партий в Германии

Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает расти, достигнув исторического максимума в 26%. Таким образом, за две недели до избрания нового канцлера АдГ лидирует в рейтинге политических сил ФРГ, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, уровень поддержки АдГ за неделю увеличился на 2 процентных пункта (п.п.), в то время как рейтинг блока ХДС/ ХСС по-прежнему составляет 25%. Тем самым впервые "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг политических партий ФРГ в опросах, проводимых службой Forsa. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и. о. канцлера Олафа Шольца готовы проголосовать 15% (без изменений). "Зеленые" потеряли 1 п.п. и получают 11%.

Левую партию поддерживают 9%. Показатели Свободной демократической партии Германии немного улучшились до 4%. Уровень поддержки "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" остался неизменным на уровне 4%.

Респондентам также был задан вопрос, будет ли лидер ХДС Фридрих Мерц управлять страной лучше, чем Шольц. Результаты показали, что 53% опрошенных отрицают это. Вместе с тем 42% считают, что Мерц будет лучше выполнять свои обязанности.

Опрос проводился с 15 по 17 апреля. В нем приняли участие 1 502 человека.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС она начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев. В ФРГ ее называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.