Азер Гараев рассказал об экономических интересах Азербайджана и Китая на евразийском пространстве

Отношения между Азербайджаном и Китаем в последние годы значительно развились как в политическом, так и в экономическом плане. Обе страны имеют важные геополитические и экономические интересы на евразийском пространстве, что создает широкую основу для дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены в 1992 году. Сотрудничество, сформировавшееся за эти годы на основе принципа взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, сегодня достигло уровня стратегического партнерства. Китай всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и уважал международно-правовую позицию Азербайджана касательно карабахского конфликта. В то же время Азербайджан, поддерживая принцип "одного Китая", поддержал позицию Пекина по Тайваню, Тибету и другим вопросам", - сказал он.

Он отметил, что примечательно сотрудничество двух стран также в рамках ООН и других международных организаций. Как отметил глава азербайджанского государства в интервью агентству "Синьхуа", "мы придаем особое значение развитию сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, и рассматриваем углубление двусторонних отношений в качестве одного из важных направлений внешней политики Азербайджана".

По словам A.Гараева, в последние годы значительно расширились и экономические связи.

"Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В 2024 году товарооборот вырос на 20,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 3,744 миллиарда долларов. Президент Ильхам Алиев сказал: "Китай стал 4-м по величине торговым партнером Азербайджана, доля которого во внешнеторговом обороте страны составила 7,9 процента, и лидером по импорту, который составил 17,69 процента. Несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует огромный еще нереализованный потенциал". Китайские компании также активно участвуют в транспортных и инфраструктурных проектах Азербайджана. В частности, привлекательной платформой для китайских инвесторов стал Бакинский международный морской торговый порт, промышленные парки и другие логистические объекты. В интервью глава государства также подчеркнул, что на сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, из которых 298 ведут активную деятельность в стране. Глава государства сказал: "В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику". Это показывает, что есть еще много областей, в которых две страны будут сотрудничать", - сказал он.

Политолог отметил, что географическое положение Азербайджана делает его важным транспортным узлом.

"Основной целью инициативы "Пояс и путь", продвигаемой Китаем, является создание устойчивого и эффективного транспортного сообщения между Азией и Европой. Особое значение в этой инициативе играет Азербайджан. Страна с первых дней поддерживает данную инициативу и вложила инвестиции во многие проекты, направленные на ее реализацию. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами. Средний коридор - то есть маршрут Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Турция- Европа уже стал реальностью. Эффективное функционирование этого коридора обеспечивают железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный морской порт Алят, а также логистические центры, построенные на территории Азербайджана. С этой точки зрения, Азербайджан становится и транзитной страной, и региональным логистическим центром для Китая, и значимость страны, естественно, возрастает", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что существует большой потенциал для дальнейшего развития отношений двух стран. "Альтернативная энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии и туризм выходят на первый план как новые направления сотрудничества. Это сотрудничество не ограничивается традиционными областями, но также углубляется в соответствии с новыми вызовами и глобальными тенденциями. Азербайджанская концепция "зеленой энергии" и китайская инициатива "зеленый Шелковый путь" также являются сферами общих интересов, которые служат целям защиты окружающей среды и устойчивого развития. Расширение транзитных возможностей Азербайджана и продвижение мультимодальных перевозок станут одним из основных направлений будущего сотрудничества. Для Китая жизненно важно наличие стабильных, безопасных и быстрых коридоров для выхода в Европу. В связи с этим Средний коридор выходит на первый план как альтернативный и стратегически ценный путь для Китая.

"Зеленая" энергия и возобновляемые источники энергии занимают особое место в энергетической политике Азербайджана. Китай же является одним из мировых лидеров в этой области и имеет большой опыт экспорта технологий. Участие китайских технологий и инвестиций в проектах по созданию "зеленой энергетической зоны" в Карабахе и Восточном Зангезуре является одним из реальных направлений для дальнейшего сотрудничества. Существует также потенциал для сотрудничества в таких областях, как цифровые технологии, искусственный интеллект и инфраструктура 5G. Китайские технологические компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку, и это создает основу для реализации взаимовыгодных инновационных проектов", - добавил политолог.