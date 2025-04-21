"И в последних пяти матчах будем играть на победу"

Day.Az представляет интервью İdman.biz с защитником "Шамахы" Руфатом Аббасовым.

- Вы выиграли со счетом 2:0 у "Кяпаза" в XXXI туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как вы оцениваете матч?

- Мы знали, что это будет трудная игра. Разница между нами и "Кяпазом" составляла три очка. Мы играли на своем поле. Хотели победить, порадовать наших болельщиков, и добились этого.

- Как вы думаете, сможете ли вы сделать это в Товузе?

- В настоящее время команда отдыхает. Встретимся снова после двух дней отдыха. Поездки в Товуз всегда были трудными. В матче с "Туран Товузом" выполним указания тренеров и будем бороться за победу. Нас ждет сложная игра.

- "Шамахы" занимает седьмое место в турнирной таблице. Каковы, по-вашему, причины столь низкой позиции?

- Для нас это нормально находиться на этой строчке. Целью, поставленной в начале сезона, было остаться в Премьер-лиге. Но мы не остановимся на этом. Будем стремиться к более высоким местам настолько, насколько сможем. Как вы знаете, мы являемся командой с самым низким бюджетом в чемпионате. Несмотря на это, мы очень хорошо конкурируем и хорошо играем против команд, превосходящих нас по бюджету. И в последних пяти будем играть на победу.

- Каковы ваши планы относительно будущей карьеры? Планируете ли вы сменить команду в ближайшем будущем?

- У меня контракт с клубом на следующий сезон. Чувствую себя счастливым в "Шамахы".

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние нашего чемпионата?

- В этом году чемпионат очень напряженный. Есть жесткая конкуренция и внизу турнрной таблицы и в борьбе за попадание в еврокубки. Думаю, что уровень чемпионата растет с каждым годом.