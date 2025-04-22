В Азербайджане совершенствуется порядок контроля за предоставлением социальных услуг.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О социальной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством контроль за качеством, эффективностью, соблюдением требований государственных стандартов социального обслуживания, оказываемых субъектами социального обслуживания, ведется соответствующим органом Исполнительной власти.

Предлагаемым изменением порядок осуществления контроля качества и эффективности оказания услуг в учреждениях социального обслуживания будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

В текущей редакции, несмотря на то, что установлено наблюдение за качеством и эффективностью социальных услуг, предоставляемых субъектами социальной службы, а также за соблюдением требований государственных стандартов, не определены правила, по которым должно проводиться это наблюдение.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.