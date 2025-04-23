Проходит 2 года со дня создания ППП «Лачин»

Проходит два года со дня создания пограничного пропускного пункта "Лачин".

Day.Az напоминает, что 23 апреля 2023 года в 12:00 подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пропускной пункт на суверенных территориях нашей страны на границе с Арменией у въезда на дорогу Лачин-Ханкенди.

На новом пограничном пропускном пункте был поднят государственный флаг Азербайджана, а также с пограничного пропускного пункта был отдан рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву.

Пограничный пропускной пункт "Лачин" был создан для предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного предназначения из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.