В Азербайджане вводятся новые запреты на рекламу ряда напитков

В Азербайджане меняются правила рекламы винодельческой продукции.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О рекламе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно предлагаемому изменению, инфлюэнсер цифровой платформы не сможет размещать рекламу винодельческой продукции с содержанием алкоголя выше 5 процентов в материалах, размещаемых на цифровых платформах.

Кроме того, согласно предлагаемой поправке к закону "О рекламе", инфлюенсер цифровой платформы не сможет размещать рекламу алкогольных напитков с содержанием алкоголя более 5 процента в материалах, размещаемых на цифровой платформе.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.