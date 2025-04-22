Азербайджан и Турция обсудили аграрное сотрудничество

В Анкаре состоялась встреча министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с министром торговли Турции Омером Болатом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в том числе по вопросам переработки и экспорта продукции, производимой на освобождённых территориях Азербайджана, организации сельскохозяйственных выставок в обеих странах.

В рамках визита Меджнуна Мамедова в Турцию также прошла двусторонняя встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Турции. Были обсуждены перспективы расширения аграрного сотрудничества, включая совместные проекты в области рыболовства, внедрение передовых технологий, обмен опытом по минимизации последствий изменения климата, а также меры по увеличению товарооборота в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, министр принял участие в "Семинаре по аграрной дипломатии", организованном в рамках 4-го Совета по сельскому и лесному хозяйству, который прошёл в Анкаре.