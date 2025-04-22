Кая Каллас посетит Азербайджан

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Кая Каллас посетит Баку 25 апреля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза.

Согласно информации, высокий представитель встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Каллас также проведет встречу с Министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи состоится пресс-конференция.