https://news.day.az/politics/1746962.html Кая Каллас посетит Азербайджан Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Кая Каллас посетит Баку 25 апреля. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза. Согласно информации, высокий представитель встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Кая Каллас посетит Азербайджан
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Кая Каллас посетит Баку 25 апреля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза.
Согласно информации, высокий представитель встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Каллас также проведет встречу с Министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи состоится пресс-конференция.
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