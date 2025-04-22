Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в повестку дня заседания включены 12 нижеприведенных вопросов.

1.Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году;

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности";

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "О виноградарстве и виноделии", "О лекарственных средствах" и "О рекламе" (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной службе" (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиации" (третье чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О ветеринарии" (третье чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании" (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О правах ребенка", "О дорожном движении", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях" (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О судебных исполнителях", "Об исполнении", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах" (второе чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (первое чтение);

12.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" (первое чтение).