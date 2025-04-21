Массовое отравление на Сумгайытской текстильной фабрике

На Сумгайытской текстильной фабрике произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия направлена бригада скорой медицинской помощи.

В ответ на запрос AПA в TƏBİB сообщили, что 21 апреля, примерно в 16:05 в инфекционное отделение Городской больницы №1 при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 19 человек (16 женщин и 3 мужчин).

Всем им была оказана необходимая медицинская помощь с диагнозом бактериальное пищевое отравление. В настоящее время лечение 14 человек продолжается.

5 пациентов, состояние которых было признано удовлетворительным, выписаны.