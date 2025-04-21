https://news.day.az/society/1746594.html Массовое отравление на Сумгайытской текстильной фабрике На Сумгайытской текстильной фабрике произошло массовое отравление. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия направлена бригада скорой медицинской помощи.
Массовое отравление на Сумгайытской текстильной фабрике
На Сумгайытской текстильной фабрике произошло массовое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия направлена бригада скорой медицинской помощи.
В ответ на запрос AПA в TƏBİB сообщили, что 21 апреля, примерно в 16:05 в инфекционное отделение Городской больницы №1 при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 19 человек (16 женщин и 3 мужчин).
Всем им была оказана необходимая медицинская помощь с диагнозом бактериальное пищевое отравление. В настоящее время лечение 14 человек продолжается.
5 пациентов, состояние которых было признано удовлетворительным, выписаны.
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