Германия по-прежнему остается в "стагнационной ловушке"

Экономика Германии, правительство которой ухудшило прогноз роста ВВП на 2025 год до нулевого показателя, остается в "стагнационной ловушке", где слабый внутренний спрос, высокая инфляция и глобальные экономические вызовы мешают восстановлению, а в случае эскалации торговых войн ее может ожидать и рецессия.

Как передает Day.Az, соответствующее мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с актуальным комментарием которого ознакомилась "Лента.ру".

Пересмотр прогноза по ВВП отражает осторожность немецких властей перед лицом неопределенности мировой экономики и других факторов, считает эксперт. "Руководство Германии подчеркивает необходимость структурных реформ для достижения устойчивого экономического развития в будущем", - подчеркнул Чернов. Он указал, что на экономику ФРГ противостояние Китая и США повлияет негативно - экспорт, сократившийся в 2024 году на 1,1 процента, на фоне усиления протекционизма снизится в 2025-м еще на 2,2 процента.

С учетом того, что в предыдущие два года ВВП страны упал на 0,3 и 0,2 процента соответственно, фактически сейчас власти Германии приготовились к третьему подряд году без экономического роста.