https://news.day.az/society/1746744.html Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана - ФОТО 21 апреля на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Командования погранвойск Государственной пограничной службы была пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с использованием дрона. Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате поисковых мероприятий было обнаружено и изъято 6 кг 600 граммов марихуаны.
Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана - ФОТО
21 апреля на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Командования погранвойск Государственной пограничной службы была пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с использованием дрона.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате поисковых мероприятий было обнаружено и изъято 6 кг 600 граммов марихуаны.
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