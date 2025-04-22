https://news.day.az/society/1746744.html

Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана - ФОТО

21 апреля на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Командования погранвойск Государственной пограничной службы была пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с использованием дрона. Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате поисковых мероприятий было обнаружено и изъято 6 кг 600 граммов марихуаны.