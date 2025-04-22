https://news.day.az/society/1746811.html Установлен автор книг и рукописей, найденных в реке Масаллинского района - ФОТО Прочитана часть книг и рукописей, найденных в реке Чайкеш в Масаллинском районе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автором этих книг и рукописей является шейх Джалал Лянкярани.
Установлен автор книг и рукописей, найденных в реке Масаллинского района - ФОТО
Прочитана часть книг и рукописей, найденных в реке Чайкеш в Масаллинском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автором этих книг и рукописей является шейх Джалал Лянкярани.
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