Установлен автор книг и рукописей, найденных в реке Масаллинского района

Прочитана часть книг и рукописей, найденных в реке Чайкеш в Масаллинском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автором этих книг и рукописей является шейх Джалал Лянкярани.