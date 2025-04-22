Еще один шаг к признанию Албанской церкви Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня, 22 апреля, в монастыре Худавенг в освобожденном от армянской оккупации Кяльбяджарском районе Азербайджана Албано-удинская община совместно с другими христианскими общинами республики планирует провести пасхальное богослужение.

Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета над всеми регионами страны стало поворотным моментом для республики во многих отношениях. В том числе, этот исторический процесс дал толчок возрождению на Южном Кавказе Албанской церкви.

Как свидетельствуют архивы, в 1836 году Российская империя передала армянской церкви имущество и паству действовавшей Албанской Автокефальной Апостольской церкви. Албанский католикосат действовал с IV века. С VI по XIII в., центр Албанской церкви находился в Партаве (Барда), а до этого - в Кабале (Габала), столице Албанского государства. Указом Николая I "Положение об управлении делами армяно-григорианской церкви в России" упразднялась Албанская церковь и все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии передавались Эчмиадзину.

Как писал литовский историк, профессор Альгимантас Лекис: "Еще в начале VIII века армянская церковь сумела завладеть Албанской церковью, существование и деятельность которой принадлежит Азербайджану. Современник этого события - албанский историк VIII века Моисей Каланкатуйский - описал, каким образом все произошло. В 705 году армянский каталикос Елия I (703-717 гг.) отправил арабскому халифу Абд ал-Малику Омейаду (685-705 гг.) донос, в котором сообщал, будто Албанский каталикос Нерсэс вступил с византийским императором в антиарабский заговор. Не разобравшись в сути проблемы, сидевший в далеком Дамаске халиф, во владения которого входили Малая Азия и почти весь Кавказ, распорядился подчинить Албанскую церковь армянской. После этого пошел обвальный процесс арменизации албан-христиан".

Этот разрушительный процесс довершила по наущению армянской церкви царская Россия. За прошедшие двести лет Эчмиадзин сделал все возможное для того, чтобы уничтожить все следы Албанской церкви и Кавказской Албании, так как даже упоминания о ней мешали армянству в его планах на наш регион. Наследие Албанской церкви не только было разграблено и присвоено Эчмиадзином, но и албанские храмы успешно армянизировались на территории Армении, а после оккупации азербайджанских территорий - и на наших землях.

Однако армянство не смогло уничтожить правду о Кавказской Албании и ее церкви полностью. Те искры, что удалось сохранить, вспыхнули в независимом Азербайджане после освободительной 44-дневной войны и очищения наших земель от оккупантов. Впервые за двести лет Албанская церковь получила возможность возродиться на своей канонической территории - на территории древней Кавказской Албании, правопреемником которой является независимая Азербайджанская Республика.

В минувшую субботу, 19 апреля, произошло историческое событие. Впервые за многие века представители Албанской церкви приняли участие в церемонии в иерусалимском храме Гроба Господня и вынесли Благодатный огонь. Нет сомнений, что эта новость порадовала всех нас. Она является не только ударом для тех, кто пытается обвинить Баку в "антихристианской" политике, но и очередным шагом к восстановлению исторической справедливости. Правда, сколько ей не препятствуй, в конечном итоге находит пути. Двести лет назад Албанская церковь была поглощена Эчмиадзином в целях оформления территориальных и духовных "прав" на земли Азербайджана. Однако сегодня все возвращается на круги своя.

Вынесение из Кувуклии огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа, сказал в комментарии Day.Az глава Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

Участие в церемонии и доставка Благодатного огня в Азербайджан были организованы при поддержке Государственного комитета по работе с религиозным образованиям и посольства Азербайджана в Израиле. Впервые в истории Возрождения Албанской (Кавказской) церкви мы вынесли Благодатный огонь из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Представители всех ортодоксальных православных церквей привозят благодатный огонь из Иерусалима и совершают богослужения в своей церкви. Вместе с нами в богослужении участвовали представители Болгарской, Грузинской, Русской, Коптской, Сирийской православных церквей. Мы участвовали впервые. И это говорит о том, что нашу церковь начинают признавать", - сказал Мобили.

Это, считает он, закономерный результат восстановления Азербайджаном своей целостности и суверенитета, наличия мультикультуральной среды и внимания Азербайджанского государства к религиозным общинам. Если бы не поддержка государства, Албано-удинской общине было бы трудно подниматься после веков преднамеренного забвенья и возвращать то, что принадлежит ей по праву, подчеркнул наш собеседник.

"Наша Албано-удинская христианская община - это серьезный шаг к возрождению Албанской апостольской автокефальной церкви в Азербайджане, на ее канонической территории. 20 апреля в селе Нидж Габалинского района, в древней церкви св. Елисея Джотари прошло торжественное богослужение в честь Воскресения Христова. А 22 апреля пасхальную службу с участием представителей христианских общин Азербайджана мы планируем провести в Худавенгском монастыре в Кяльбаджаре. Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, освятит стены этого древнего храма", - сказал Роберт Мобили.