Трамп призвал хуситов оценить работу главы Пентагона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему доволен работой главы Пентагона Пита Хегсета. Политик призвал йеменских хуситов оценить работу Хегсета, против которых американские военные проводят операцию уже несколько недель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ну вот опять. Просто пустая трата времени", - посетовал глава Штатов в разговоре с журналистами, имея в виду травлю членов его администрации в СМИ. По словам Трампа, глава Пентагона отлично справляется со своей работой. Американский президент категорически отверг предположения о том, что действия Хегсета дезорганизовали работу Пентагона.

"Это просто лживые медиа. Они просто придумывают эти истории", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Пит Хегсет обсудил с Дональдом Трампом свое участие в новом скандале после появления сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению "Ансар Аллах" в чат мессенджера Signal, в котором состояли его близкие.