В китайском магазине выставили макет iPhone 17 Air

В китайских магазинах начали демонстрировать макеты предстоящих смартфонов линейки iPhone 17. Это позволяет покупателям сравнить новый дизайн с предыдущими моделями, заявил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) авторитетный инсайдер Majin Bu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта инициатива предоставляет потенциальным покупателям возможность заранее оценить изменения и принять решение о целесообразности перехода на новую версию устройства, которая официально будет представлена в сентябре 2025 года.

На опубликованном видео показан макет iPhone 17 Air - сверхтонкого смартфона Apple, который придет на смену Plus-версиям iPhone. По слухам, новинка получит корпус толщиной всего 5,5 мм, 6,9-дюймовый экран с узкими рамками, чип Apple A19, одну камеру с разрешением 48 Мп, моно-динамик, а также поддержку исключительно eSIM. Ожидается, что эта модель будет предлагаться по цене от $900.

В линейку iPhone 17 также войдут базовая модель, iPhone 17 Pro и Pro Max. По слухам, все модели 2025 года получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.