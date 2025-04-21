https://news.day.az/politics/1746610.html Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами - МИД Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами - МИД
Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
"В последние годы, благодаря личному вниманию и усилиям двух президентов, китайско-азербайджанские отношения сохраняют стабильный рост, что обусловлено углублением политического взаимодоверия, успешным сотрудничеством в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и эффективной международной координацией", - сказал он на брифинге.
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