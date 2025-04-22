https://news.day.az/society/1746785.html В Барде мужчина утонул в канале В Барде 42-летний мужчина утонул в канале. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Лянбяран Бардинского района, Хафиз Зульфугаров 1983 года рождения, утонул в Верхне-Карабахском канале. Сообщается, что он упал в воду по неосторожности. По факту проводится расследование.
В Барде мужчина утонул в канале
В Барде 42-летний мужчина утонул в канале.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Лянбяран Бардинского района, Хафиз Зульфугаров 1983 года рождения, утонул в Верхне-Карабахском канале.
Сообщается, что он упал в воду по неосторожности.
По факту проводится расследование.
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