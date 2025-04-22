https://news.day.az/society/1746785.html

В Барде мужчина утонул в канале

В Барде 42-летний мужчина утонул в канале. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Лянбяран Бардинского района, Хафиз Зульфугаров 1983 года рождения, утонул в Верхне-Карабахском канале. Сообщается, что он упал в воду по неосторожности. По факту проводится расследование.