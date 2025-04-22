В Барде мужчина утонул в канале

В Барде 42-летний мужчина утонул в канале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Лянбяран Бардинского района, Хафиз Зульфугаров 1983 года рождения, утонул в  Верхне-Карабахском канале.

Сообщается, что он упал в воду по неосторожности.

По факту проводится расследование.