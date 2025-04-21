https://news.day.az/society/1746667.html Трагическая смерть 8-летнего ребёнка в Джалилабаде - ФОТО В Джалилабадском районе в результате несчастного случая погиб малолетний ребёнок. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло вечером в селе Алар. На жителя села, 8-летнего Н.М., 2017 года рождения, во дворе обрушился каменный забор, и ребёнок оказался под завалами.
Трагическая смерть 8-летнего ребёнка в Джалилабаде - ФОТО
В Джалилабадском районе в результате несчастного случая погиб малолетний ребёнок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло вечером в селе Алар. На жителя села, 8-летнего Н.М., 2017 года рождения, во дворе обрушился каменный забор, и ребёнок оказался под завалами.
Несмотря на то что пострадавшего с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу, спасти его жизнь, несмотря на усилия врачей, не удалось.
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