Трагическая смерть 8-летнего ребёнка в Джалилабаде

В Джалилабадском районе в результате несчастного случая погиб малолетний ребёнок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло вечером в селе Алар. На жителя села, 8-летнего Н.М., 2017 года рождения, во дворе обрушился каменный забор, и ребёнок оказался под завалами.

Несмотря на то что пострадавшего с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу, спасти его жизнь, несмотря на усилия врачей, не удалось.