Армянская жена Боба Менендеса признана виновной

Жена бывшего американского сенатора от Демократической партии Боба Менендеса, Надин Менендес (Арсланян), была признана виновной в сговоре с мужем с целью получения взяток. Обвинение касалось получения наличных денег, золотых слитков и автомобиля класса люкс от трёх предпринимателей из Нью-Джерси, рассчитывавших на политическое покровительство или юридическую помощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по всем пунктам обвинения в федеральном суде Манхэттена - в том же, где ранее был осуждён Боб Менендес. Бывшему сенатору предстоит начать 11-летнее тюремное заключение в июне 2025 года, а вынесение приговора его жене намечено на 12 июня - спустя несколько дней после предполагаемой даты его заключения.

Сторона обвинения представила доказательства, подтверждающие, что их отношения начались в 2018 году и продолжались даже после возбуждения уголовного дела в сентябре 2023 года. Прокуратура утверждала, что Надин и Боб Менендес действовали сообща.

Во время обыска их дома в Энглвуд-Клиффс в 2022 году сотрудники ФБР обнаружили около 150 тысяч долларов в золотых слитках и почти полмиллиона наличными - деньги были спрятаны в обувных коробках, одежде и даже обуви. Также в гараже находился Mercedes-Benz, который, как полагает следствие, был подарен в качестве взятки.

Оба обвиняемых утверждали, что не совершали никаких преступлений и отрицают получение взяток.

Первоначально их дело рассматривалось вместе с тремя бизнесменами, но процесс по делу Надин отложили в связи с онкологическим заболеванием - ей диагностировали рак груди, потребовавший хирургического вмешательства.

Боб Менендес ушёл из Сената летом 2024 года после вынесения обвинительного приговора. До этого он занимал пост председателя сенатского комитета по международным делам.

Прокуратура заявляет, что Надин играла активную роль в процессе получения взяток, начиная с момента, когда их роман только зарождался. В то время она рисковала потерять свой дом в Энглвуд-Клиффс, после того как потеряла почти 20,000 долларов ипотечных платежей, как показали судебные показания. Помощь пришла от знакомого по имени Ваэль Хана, предоставившего средства на погашение долга. В ответ, по версии следствия, сенатор начал продвигать бизнес-интересы Ханы, связанные с сертификацией халяльного мяса для Египта.

После того как Надин попала в аварию, в которой погиб пешеход (ей не предъявили обвинений), она лишилась машины. Взамен другой бизнесмен - Хосе Урибе - подарил ей новый Mercedes. В благодарность сенатор, как предполагается, оказал давление на прокуратуру штата, чтобы та закрыла дело против людей из окружения Урибе.

Следствие также установило, что от застройщика Фреда Дайбеса пара получила ещё больше незаконных средств. Взамен сенатор, как утверждают прокуроры, способствовал решению проблем Дайбеса с законом и содействовал получению крупного финансирования от катарского инвестфонда.

Надин Менендес, которой сейчас 58 лет, по версии обвинения, играла ключевую роль в этой коррупционной схеме, служив связующим звеном между сенатором, бизнесменами и представителями египетской стороны.

Дополнительно к обвинениям во взяточничестве, Боб Менендес был признан виновным в незаконной деятельности в интересах египетского правительства. Он якобы использовал своё влияние, чтобы убедить коллег из Сената снять заморозку с военной помощи Египту на сумму 300 миллионов долларов.