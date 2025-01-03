ФБР предупредило о возможных подражателях атаки в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США предупредили о потенциальной угрозе повторных терактов, подобных случившемуся в Новом Орлеане. Об этом сообщила телекомпания ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ведомства разослали совместный разведывательный бюллетень всем американским правоохранительным органам. Телекомпания уточняет, что на такой шаг они пошли "для перестраховки, чтобы обратить внимание правоохранителей по всей стране на необходимость проявлять бдительность в отношении любой активности, указывающей на [потенциальное] использование автомобилей как орудия совершения массовых убийств".

В документе упоминается, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), к которой примкнул подозреваемый, с 2014 года призывает своих сторонников использовать транспортные средства для совершения терактов. Источники телекомпании рассказали, что террористическая организация в последние месяцы стала активнее призывать к таким преступлениям, особенно после начала военной операции Израиля в секторе Газа. При этом они также отметили, что пока нет информации о том, что ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Новом Орлеане.

В бюллетене помимо прочего упоминаются такие признаки возможной подготовки теракта, как выезд на место потенциального нападения для сбора данных, использование фальшивых документов, аренда автомобилей в кредит.