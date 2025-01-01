"Карабах" опережает "Атлетик" и "Бетис"

Объявлены рейтинги клубов УЕФА за 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в таблицу вошли 554 европейских клуба.

В списке выступавших в континентальных кубках в сезоне 2015-24 гг. Азербайджан представляли девять клубов. Наш лучший клуб - "Карабах".

Команда Гурбана Гурбанова с 53,000 очка занимает 65-е место в Европе. Агдамский клуб опережает такие команды, как "Атлетик", "Бетис" и "Вольфсбург".

"Нефтчи" делит 260-62 места с 11,750 очка. Бакинская команда делит эти места с тбилисским "Динамо" и "Судувой".

"Габала" с 10,500 очка делит 282-87 места. Другие наши представители - "Зиря", "Сабах", "Сабаил", "Сумгайыт", "Шамахы" и "Кяпаз" делят 348-353 места с 7,675 очка.

Отметим, что лидером является "Реал Мадрид" с 265,000 очка.