Жители Земли наблюдают полярное сияние

Жители северных широт могут увидеть полярное сияние в ночь на 2 января из-за магнитной бури на Земле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.

По его словам, после сильных вспышек на Солнце облако плазмы достигло Земли. Сейчас на планете геомагнитная буря, уровень которой равен G3.

"Это означает, что полярное сияние возможно. <...> Вполне возможно, что в ночь с 1 на 2 января многие жители северных широт нашей страны увидят незабываемое зрелище", - пояснил Язев.