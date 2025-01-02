https://news.day.az/society/1720124.html В Азербайджане изменен верхний предел цен на ряд лекарств В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 303 новых лекарственных препарата, внесенных в государственный реестр. Как сообщает Day.Az, такое решение было принято на заседании Тарифного совета.
В Азербайджане изменен верхний предел цен на ряд лекарств
В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 303 новых лекарственных препарата, внесенных в государственный реестр.
Как сообщает Day.Az, такое решение было принято на заседании Тарифного совета.
В то же время снижены цены на 4 лекарственных средства, и в целях обеспечения надежных поставок внесены изменения в верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов.
Ранее мы сообщали, что Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.
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